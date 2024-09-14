Новые автобусы, троллейбусы и дорожную технику может закупить Владивосток в Беларуси

О возможном приобретении новой партии техники для нужд Владивостока в братской республике заявил мэр Константин Шестаков в ходе Международного форума экономического сотрудничества (16+) в Минске, в котором принимает участие делегация дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, стороны на форуме обсуждают инновационные проекты, строят совместные планы и знакомятся с потенциальными партнёрами. В мероприятии принимают участие руководители органов исполнительной власти, бизнес-ассоциаций, собственники и топ-менеджеры крупных компаний, представители организаций различных форм собственности из 28 государств.
Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, сотрудничество между дальневосточной столицей и братской республикой налажено уже в течение нескольких последних лет. Так, к примеру, сейчас на прилавках наших магазинов всегда в изобилии можно найти различные белорусские товары высокого качества и по приемлемым ценам, активно развивается сотрудничество в различных сферах, в том числе — спорте и культуре. Городские службы Владивостока всё больше переходят на белорусскую технику. Так, к примеру, ранее город закупил автобусы, подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины, погрузчики и другую спецтехнику.
«Выпускаются новые модели общественного транспорта и техники, поэтому запланировали в ходе визита в Минск посетить ещё ряд автозаводов и предприятий, чтобы лично увидеть и оценить производимые машины, а также обсудить вопросы сотрудничества. Владивосток уже ранее приобретал белорусские машины, они отлично работают. Есть потребность в приобретении дополнительной новой коммунальной и дорожной техники, навесного оборудования, автобусов и троллейбусов», — сказал Константин Шестаков.