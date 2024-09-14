Новые автобусы, троллейбусы и дорожную технику может закупить Владивосток в Беларуси

Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, сотрудничество между дальневосточной столицей и братской республикой налажено уже в течение нескольких последних лет. Так, к примеру, сейчас на прилавках наших магазинов всегда в изобилии можно найти различные белорусские товары высокого качества и по приемлемым ценам, активно развивается сотрудничество в различных сферах, в том числе — спорте и культуре. Городские службы Владивостока всё больше переходят на белорусскую технику. Так, к примеру, ранее город закупил автобусы, подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины, погрузчики и другую спецтехнику.