Какой стул выбрать для школьника: топ-6 моделей и советы экспертов

Школьники практически ежедневно проводят от двух до семи часов за письменным столом: делают уроки, общаются с друзьями в мессенджерах, читают либо рисуют. Поэтому крайне важно найти хороший стул, что облегчал бы нагрузку на детский позвоночник и помогал сохранить его здоровье.

Наши экспертыАртем Синявин — травматолог-ортопед отделения консультативно диагностической помощи городской детской поликлиники N 6 города ПензыЕвгения Малянина — специалист фабрики школьной мебели «Омега’Елена Хрулева — официальный представитель “Фабрики Мирлачева” в городе ПензаСодержаниеНа что обращать внимание при выборе стула для школьникаВиды стульев для школьникаКак правильно рассчитать высоту стула для школьникаЛучшие стулья для школьника по версии РГКакие ошибки чаще всего совершают при покупке стула для школьникаСоветы ортопедаНа какие параметры обращать внимание при выборе стула для школьника

Есть несколько ключевых параметров, которые нужно учитывать при выборе стула для ребенка.

Безопасность

В конструкции не должно быть некачественно обработанных деталей, острых углов. Сам стул должен обладать устойчивостью на любой поверхности.

Материалы

Зачастую многие выбирают деревянные стулья — они надежны, прочны и экологичны. При покупке обратите внимание, не пахнут ли они краской и лаком. Другой вариант — стул с каркасом из металла.

Если у сиденья стула имеется обивка, отдайте предпочтение той, что отстегивается для чистки. Хороший материал для обивки стула — натуральный, гипоаллергенный: в идеале хлопок, но можно купить и с вискозой. А вот от кожи, скорее всего, придется отказаться — в жаркий период на такой мебели сложно чувствовать себя комфортно.

Комфорт

Стул для школьника должен быть комфортным. Сидение мебели необходимо выбрать в меру глубоким — ⅔-¾ части бедра ребенка, а высоту стула — соответственно росту школьника. Для удобства детей некоторые модели стульев оборудованы подлокотниками.

Врезка.

Мнение эксперта

При несоблюдении стандартов, несоответствия роста ребенка высоте мебели — стола или стула — ребенок будет сам искать комфортное положение. А это может привести к ухудшению осанки и зрения, говорит официальный представитель в городе Пенза «Фабрики Мирлачева» Елена Хрулева.

Внешний вид

Стул для школьника должен быть и удобным, и красивым. Обратите внимание на мебель, которая идеально вписывается в ваш интерьер и нравится ребенку. Однако не забывайте, что большое количество декоративных элементов не всегда удобно отмывать от творчества ребенка, да и они могут отвлекать школьника от занятий.

Колеса

Скорее всего, колесики на стульях будут отвлекать младшеклассника от занятий и увеличивать риск травмы. Выбирайте для юных учеников модели на металлических либо деревянных ножках.

Виды стульев для школьника

Выделяются несколько видов школьных стульев.

Классический стул

Такая мебель обычно имеет каркас: деревянный или металлический.

Плюсы:

невысокая стоимость;ножки вместо колёсиков;высокая устойчивость;простота в использовании;универсальность.

Минусы:

не имеет регулировки высоты;отсутствует ортопедическая спинка. Ортопедический

Акцент в такой мебели сделан на спинке, которая способна удерживать позвоночник ребенка в естественной форме.

Плюсы:

поддержка спины сидящего;возможность использовать с подножкой.

Минусы:

ценаКоленный стул

Такой стул имеет опору для коленей и считается ортопедическим.

Плюсы:

невысокая нагрузка на спинные мышцы.

Минусы:

усталость в ногахКомпьютерный стул

Часто встречается в офисах, стул на колесиках.

Плюсы:

мобильность;высокая спинка;регулировка высоты.

Минусы:

неустойчивость конструкции;невысокий срок использования. Растущий стул

Он подойдет любому члену семьи, способен регулироваться в зависимости от нужной высоты.

Плюсы:

стул растёт совместно с ребёнком, имеет удобную спинку, имеет встроенную подножку.устойчив на поверхности.

Минусы:

ценаКак правильно рассчитать высоту стула для школьника

Чтобы грамотно подобрать стул для ребенка, следует знать основные принципы выбора и правила расчета высоты необходимой мебели.

Совет эксперта: Идеальный размер стула подбирают под каждого конкретного ребенка, отмечает специалист фабрики школьной мебели «Омега» Евгения Малянина. «Когда ребенок сидит, его колени должны находиться немного выше уровня бедер, а пятки прижаты к полу», — советует она.

Светлана Филиппова и Александр ЧистовКак рассчитать высоту сиденья стула для школьника по росту

В школах по ГОСТУ стулья делятся на группы роста: 3−5 и 5−7 группы для регулируемых стульев.

Лучшие стулья для школьника по версии РГЛучший компьютерный стул для школьника

изображение.

Цена: от 12 900 ₽

Компьютерное кресло ErgoKids Y-405 — современное детское кресло с ортопедической спинкой и подставкой для ног.

Плюсы:

отключаемая блокировка колес;максимальная нагрузка составляет 80 кг;съемные чехлы в комплекте.

Минусы:

нет регулируемой спинкиЛучший ортопедический стул для школьникаHoff«original-width=»1000«original-height=»667«src-img=»https://cdnstatic.rg.ru/crop1000×667/uploads/images/2024/09/13/1-kopiya_6e2.jpg«draggable=»true«contenteditable=»false"> Фото: Hoff

Цена: от 9890 ₽

Стул марки Fresco Grey Fundesk отличается необычным дизайном. Каркас — из прочного пластика и металла, сиденье с текстильной обивкой. Есть возможность блокировки колес. Максимальная нагрузка конструкции — порядка 90 кг.

Плюсы.

высота регулируется;комплект оборудован подлокотниками и подставками для ног;особая эргономика модели облегчает нагрузку на спину школьника.

Минусы:

блокировка всех колес одновременно после посадки на стулстоимостьЛучший растущий/регулируемый стул для школьникаHoff«original-width=»1880«original-height=»1039«src-img=»https://cdnstatic.rg.ru/crop1880×1039/uploads/images/2024/09/13/2-kopiya_b2b.jpg«draggable=»true«contenteditable=»false"> Фото: Hoff

Цена: от 4900 ₽

Стул Polini City — универсальная мебель для ребенка, в основе которой прочный металлический каркас. Предназначен для школьника, имеющего вес порядка 80 кг.

Плюсы:

регулировка мебели под рост вашего ребенка;поддержка правильной осанки без перегрузки позвоночника;ножки с опорами способны компенсировать неровность любого пола;

Минусы:

быстро пачкающееся покрытие сидения стула. Лучший коленный стул для школьника

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Цена: от 19500 ₽

В списке лучших — стул Yamaguchi коленный. Подойдет для учебы и выполнения домашней работы. Максимальная нагрузка при использовании конструкции — 130 кг.

Плюсы.

оборудован колесиками для легкого перемещения;прочный материал основания стула: металл или дерево.

Минусы:

непрактичная обивка у сиденья, из-за чего школьник может вспотеть. Лучший стул с подставкой для ног для школьника

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Цена: от 14 500 ₽

Школьный стул Anatomica Ragenta — в числе лучших стульев с подставкой для ног. За счет универсального серого цвета он идеально впишется в любой интерьер, а специальная ручка на модели поможет передвигать его в любое место.

Плюсы:

регулируемая высота подставки для ногспинка эргономической формыавтоматическая блокировка колес при посадке ребенкалегкое перемещение

Минусы:

стоимостьЛучший стул для школьника по соотношению цена/качество по версии РГ Фото: фабрика школьной мебели «Омега»

Цена: от 3950 ₽

Эргономичный стул для школьника серии «Оптима», на наш взгляд, в числе лучших. Он разработан с учетом потребностей ученика в комфорте и правильном расположении позвоночника во время обучения.

Плюсы:

удобный наклон спинки, радиусный изгиб, эргономичный выжим сиденья, высота стула регулируетсяскругленные углы сиденья и надежный крепкий каркас.

Минусы:

не обнаруженоКакие ошибки чаще всего совершают при покупке стула для школьника

Зачастую при выборе школьной мебели родители руководствуются принципами моды, практичности и абсолютной гармонии с общим интерьером. В то время как не всегда красивый и модный стул — залог здоровья ребенка.

Основные ошибки при покупке школьного стула:

приобретение мебели за очень низкую стоимость и, скорее всего, некачественную. Скорее всего, через небольшой срок придется ее менять или, хуже того, у ребенка появятся проблемы со здоровьем.покупка стульев не по росту школьника, на вырост. В итоге ребенку неудобно сидеть, он начинает сутулиться;приобретение стульев со слишком острыми углами или необработанными деталями. Такая мебель может быть травмоопасной;покупка стула на колесиках для младшего школьника. На таком стуле ребенок начнет свободно вращаться и кататься, а когда все же займет удобное положение, оно, скорее всего, будет далеко от идеального. Советы ортопеда

Травматолог-ортопед отделения консультативно диагностической помощи городской детской поликлиники N 6 города Пензы Артем Синявин рассказал, какие рекомендации стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровье ребенка. Вот что советует специалист:

сидеть на стуле школьник должен так, чтобы поверхность стола находилась на уровне нижнего края реберной дуги, тогда ребенок не будет сутулитьсястул должен соответствовать росту ребенка;спину на стуле ребенок должен стараться держать ровно;стопы ног располагаются на полу либо на специальной подставке;правильное освещение поможет не сутулиться: это либо естественное освещение (свет из окна), либо искусственное (свет от настольной лампы с мягким светом);сидя за столом на стуле, следует каждые 10−15 минут изменять позу и выполнять простые физические упражнения.