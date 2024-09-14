Какой стул выбрать для школьника: топ-6 моделей и советы экспертов

Школьники практически ежедневно проводят от двух до семи часов за письменным столом: делают уроки, общаются с друзьями в мессенджерах, читают либо рисуют. Поэтому крайне важно найти хороший стул, что облегчал бы нагрузку на детский позвоночник и помогал сохранить его здоровье.
Есть несколько ключевых параметров, которые нужно учитывать при выборе стула для ребенка.
В конструкции не должно быть некачественно обработанных деталей, острых углов. Сам стул должен обладать устойчивостью на любой поверхности.
Зачастую многие выбирают деревянные стулья — они надежны, прочны и экологичны. При покупке обратите внимание, не пахнут ли они краской и лаком. Другой вариант — стул с каркасом из металла.
Если у сиденья стула имеется обивка, отдайте предпочтение той, что отстегивается для чистки. Хороший материал для обивки стула — натуральный, гипоаллергенный: в идеале хлопок, но можно купить и с вискозой. А вот от кожи, скорее всего, придется отказаться — в жаркий период на такой мебели сложно чувствовать себя комфортно.
Стул для школьника должен быть комфортным. Сидение мебели необходимо выбрать в меру глубоким — ⅔-¾ части бедра ребенка, а высоту стула — соответственно росту школьника. Для удобства детей некоторые модели стульев оборудованы подлокотниками.
Врезка.
При несоблюдении стандартов, несоответствия роста ребенка высоте мебели — стола или стула — ребенок будет сам искать комфортное положение. А это может привести к ухудшению осанки и зрения, говорит официальный представитель в городе Пенза «Фабрики Мирлачева» Елена Хрулева.
Стул для школьника должен быть и удобным, и красивым. Обратите внимание на мебель, которая идеально вписывается в ваш интерьер и нравится ребенку. Однако не забывайте, что большое количество декоративных элементов не всегда удобно отмывать от творчества ребенка, да и они могут отвлекать школьника от занятий.
Скорее всего, колесики на стульях будут отвлекать младшеклассника от занятий и увеличивать риск травмы. Выбирайте для юных учеников модели на металлических либо деревянных ножках.
Выделяются несколько видов школьных стульев.
Такая мебель обычно имеет каркас: деревянный или металлический.
Плюсы:
Минусы:
Акцент в такой мебели сделан на спинке, которая способна удерживать позвоночник ребенка в естественной форме.
Плюсы:
Минусы:
Такой стул имеет опору для коленей и считается ортопедическим.
Плюсы:
Минусы:
Часто встречается в офисах, стул на колесиках.
Плюсы:
Минусы:
Он подойдет любому члену семьи, способен регулироваться в зависимости от нужной высоты.
Плюсы:
Минусы:
Чтобы грамотно подобрать стул для ребенка, следует знать основные принципы выбора и правила расчета высоты необходимой мебели.
Совет эксперта: Идеальный размер стула подбирают под каждого конкретного ребенка, отмечает специалист фабрики школьной мебели «Омега» Евгения Малянина. «Когда ребенок сидит, его колени должны находиться немного выше уровня бедер, а пятки прижаты к полу», — советует она.
В школах по ГОСТУ стулья делятся на группы роста: 3−5 и 5−7 группы для регулируемых стульев.
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Цена: от 12 900 ₽
Компьютерное кресло ErgoKids Y-405 — современное детское кресло с ортопедической спинкой и подставкой для ног.
Плюсы:
отключаемая блокировка колес;максимальная нагрузка составляет 80 кг;съемные чехлы в комплекте.
Минусы:
Цена: от 9890 ₽
Стул марки Fresco Grey Fundesk отличается необычным дизайном. Каркас — из прочного пластика и металла, сиденье с текстильной обивкой. Есть возможность блокировки колес. Максимальная нагрузка конструкции — порядка 90 кг.
Плюсы.
Минусы:
Цена: от 4900 ₽
Стул Polini City — универсальная мебель для ребенка, в основе которой прочный металлический каркас. Предназначен для школьника, имеющего вес порядка 80 кг.
Плюсы:
Минусы:
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Цена: от 19500 ₽
В списке лучших — стул Yamaguchi коленный. Подойдет для учебы и выполнения домашней работы. Максимальная нагрузка при использовании конструкции — 130 кг.
Плюсы.
Минусы:
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Цена: от 14 500 ₽
Школьный стул Anatomica Ragenta — в числе лучших стульев с подставкой для ног. За счет универсального серого цвета он идеально впишется в любой интерьер, а специальная ручка на модели поможет передвигать его в любое место.
Плюсы:
регулируемая высота подставки для ногспинка эргономической формыавтоматическая блокировка колес при посадке ребенкалегкое перемещение
Минусы:
Цена: от 3950 ₽
Эргономичный стул для школьника серии «Оптима», на наш взгляд, в числе лучших. Он разработан с учетом потребностей ученика в комфорте и правильном расположении позвоночника во время обучения.
Плюсы:
Минусы:
Зачастую при выборе школьной мебели родители руководствуются принципами моды, практичности и абсолютной гармонии с общим интерьером. В то время как не всегда красивый и модный стул — залог здоровья ребенка.
Основные ошибки при покупке школьного стула:
Травматолог-ортопед отделения консультативно диагностической помощи городской детской поликлиники N 6 города Пензы Артем Синявин рассказал, какие рекомендации стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровье ребенка. Вот что советует специалист:
«Кости ребенка, в отличие от взрослого, более эластичные и гибкие, поэтому быстрее могут искривиться, — говорит ортопед. — Неправильное положение тела способно даже привести к деформации грудной клетки и изменению положения легких».