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Виталий Хоценко дал важное поручение по старту отопительного сезона в Омской области

В субботу, 14 сентября 2024 года, губернатор Виталий Хоценко в своих социальных сетях представил важные итоги оперативного совещания в правительстве, посвященного отопительному сезону.

Источник: РИА "Новости"

Важнейшим поручением главы региона можно назвать указание всем ответственным лицам запускать отопительный сезон.

«Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и главам районов не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон», — обозначил Виталий Хоценко в своей публикации.

Со ссылкой на главу областного Минэнерго он указал, что степень готовностисоответствующего оборудования в муниципальных образованиях Омской области высокая.

Стоит отметить, что ранее мэр Сергей Шелест поручил подавать тепло в социальные учреждения (больница, школы, детские сады и другие) с 15 сентября 2024 года.

ЖКХ