Виталий Хоценко дал важное поручение по старту отопительного сезона в Омской области

Важнейшим поручением главы региона можно назвать указание всем ответственным лицам запускать отопительный сезон.
«Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и главам районов не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон», — обозначил Виталий Хоценко в своей публикации.
Со ссылкой на главу областного Минэнерго он указал, что степень готовностисоответствующего оборудования в муниципальных образованиях Омской области высокая.
Стоит отметить, что ранее мэр Сергей Шелест поручил подавать тепло в социальные учреждения (больница, школы, детские сады и другие) с 15 сентября 2024 года.