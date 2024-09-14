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Новую трансформаторную подстанцию запустили в Керчи

К ней подключены владельца 51 земельного участка.

Источник: Правительство Крыма

В Керчи начала работать новая трансформаторная подстанция. К ней подключены владельцы 51 земельного участка в садоводческом потребительском кооперативе «Прогресс», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Специалисты «Крымэнерго» смонтировали подстанцию, построили 2,5 км воздушных линий электропередачи и организовали систему коммерческого учета электроэнергии. Запуск обеспечил потребителей стабильным электроснабжением, а также позволил заложить резерв мощности для подключения новых абонентов.

энергетика