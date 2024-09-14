Новую трансформаторную подстанцию запустили в Керчи

В Керчи начала работать новая трансформаторная подстанция. К ней подключены владельцы 51 земельного участка в садоводческом потребительском кооперативе «Прогресс», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Специалисты «Крымэнерго» смонтировали подстанцию, построили 2,5 км воздушных линий электропередачи и организовали систему коммерческого учета электроэнергии. Запуск обеспечил потребителей стабильным электроснабжением, а также позволил заложить резерв мощности для подключения новых абонентов.