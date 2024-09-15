Новые тарифы расстроят тех, кто оплачивает квитанции по ЖКХ — к чему готовиться

С 1 июля 2024 года совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России проиндексирован в среднем на 9,8%. Такие параметры заложены в утвержденном правительством прогнозе социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу и сохранены в уточненном в апреле макропрогнозе до 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс» (18+).
Причины индексации
Размер индексации тарифов ЖКХ установлен с учетом роста затрат ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также учитываются расходы на электро— и газоснабжение на фоне дополнительной индексации с 1 июля 2024 года:
Регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей — индексация на 11,2%. Тарифы на передачу электроэнергии — индексация на 8,0%. Электроэнергия для населения — индексация на 8,9%. Тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей — индексация на 9,1%. Предыдущие изменения тарифов.
В прошлом году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля не проводилась, она была перенесена на 1 декабря 2022 года и составила 9%. Индексация тарифов на газ для всех категорий потребителей не проводилась 1 июля 2023 года, а прошла 1 декабря 2023 года на 10% для отдельных категорий промышленных потребителей, кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии не индексировались с середины прошлого года, а были увеличены с 1 мая на 6,3%.
Прогноз инфляции
Банк России и Минэкономразвития ожидают пик инфляции в июне-июле 2024 года, учитывая индексацию тарифов с 1 июля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на ПМЭФ-24 в начале июня отметил, что индексация тарифов на общественный транспорт и ЖКХ — разовые факторы, которые незначительно влияют на общую инфляционную динамику.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 7 июня также подчеркнула, что пик годовой инфляции ожидается в III квартале 2024 года, связанный с индексацией тарифов ЖКХ в июле. Центральный банк повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3−4,8%, а Минэкономразвития — до 5,1%.
Текущие данные по инфляции
По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала месяца — 0,58%, с начала года — 3,82%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 24 июня на уровне 8,61%.