Новые тарифы расстроят тех, кто оплачивает квитанции по ЖКХ — к чему готовиться

В прошлом году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля не проводилась, она была перенесена на 1 декабря 2022 года и составила 9%. Индексация тарифов на газ для всех категорий потребителей не проводилась 1 июля 2023 года, а прошла 1 декабря 2023 года на 10% для отдельных категорий промышленных потребителей, кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии не индексировались с середины прошлого года, а были увеличены с 1 мая на 6,3%.