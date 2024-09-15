В Омской области приобрели 206 квартир для детей-сирот

С начала 2023 года в Омской области было приобретено 206 квартир для детей-сирот, сообщает региональное Минимущества. Общая сумма заключенных государственных контрактов составила 651 миллион рублей. Как уточнили в ведомстве, большая часть квартир была куплена в районах области, всего же в Омске было приобретено только 29 жилых помещений.
После завершения всех процедур оформления жилья в областную собственность, квартиры будут предоставляться детям-сиротам по договорам специализированного найма в порядке очередности. На начало сентября 108 квартир уже нашли своих новых жильцов из категории граждан, имеющих льготы.
Закупка жилья для детей-сирот будет продолжена: до конца года на эти цели планируется потратить еще 920 миллионов рублей. Из этой суммы 572 миллиона будет выделено из областного бюджета, оставшаяся часть — федеральная субсидия.