В Омской области приобрели 206 квартир для детей-сирот

С начала 2023 года в Омской области было приобретено 206 квартир для детей-сирот, сообщает региональное Минимущества. Общая сумма заключенных государственных контрактов составила 651 миллион рублей. Как уточнили в ведомстве, большая часть квартир была куплена в районах области, всего же в Омске было приобретено только 29 жилых помещений.