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Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Беспилотный бронированный вездеход, способный перевозить грузы и транспортировать пострадавших, разработали сотрудники научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.

«Это беспилотный вездеход, который может перевозить грузы и заниматься транспортировкой пострадавших. В его оснащение входят специальные бронированные плиты», — поделился Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях.

«Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться», — уточнил губернатор.

Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.

В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск «Днепр» разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник «Перун», который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции.