Беспилотный бронированный вездеход-спасатель разработан в Севастополе

По словам Развожаева, разработка севастопольских ученых представляет собой беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения.
«Это беспилотный вездеход, который может перевозить грузы и заниматься транспортировкой пострадавших. В его оснащение входят специальные бронированные плиты», — поделился Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ученые занимаются усовершенствованием разработки для применения в полевых условиях.
«Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться», — уточнил губернатор.
Развожаев также сообщал, что ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов, и сертифицированных аналогов ему в России нет.
В июне текущего года в Минобороны заявляли, что специалисты группировки войск «Днепр» разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник «Перун», который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, а также имеет боевые функции.