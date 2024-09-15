Парк Горького и мэрия Перми спорят, является ли недвижимостью «Дом Дракулы»

Экспертиза, которую ответчик (то есть администрация парка Горького) провёл за свой счёт, пришла к выводу, что объёкты — не недвижимость, поскольку у них нет фундамента и коммунальных коммуникаций. Истец (то есть мэрия) с этим не согласен: у некоторых объектов газобетонные стены, а «Дом Дракулы» даже поставлен на кадастровый учёт.