Парк Горького и мэрия Перми спорят, является ли недвижимостью «Дом Дракулы»

Парк Горького и администрация города Перми в суде выясняют, являются ли капитальной недвижимостью шесть объектов в парке. Заказанная парком экспертиза показала, что объекты не обладают признаками недвижимости, сообщает «Эхо Перми».
Мэрия считает, что администрация парка самовольно построила щесть капитальных объектов: кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы», два туалета и гараж. Ответчик же называют их «самовольно реконструированными», а не самовольно возведёнными. Для судебного решения по иску важно определить, являются ли эти сооружения объектами капитального строительства.
Экспертиза, которую ответчик (то есть администрация парка Горького) провёл за свой счёт, пришла к выводу, что объёкты — не недвижимость, поскольку у них нет фундамента и коммунальных коммуникаций. Истец (то есть мэрия) с этим не согласен: у некоторых объектов газобетонные стены, а «Дом Дракулы» даже поставлен на кадастровый учёт.
Следующее заседание суда состоится в конце сентября, к этому времени участники процесса должны ознакомиться с результатами заказанной ответчиком экспертизы.