По решению суда в Красноярске снесут павильонный ряд возле ТЦ «Апельсин»

Снести бетонный павильон возле торгового центра на улице Красной Армии пытались с осени 2022 года. Объект был построен владельцем ТЦ без разрешения мэрии. Кроме того, строение имело серьёзное нарушение — оно находилось слишком близко к проезжей части.