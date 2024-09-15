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По решению суда в Красноярске снесут павильонный ряд возле ТЦ «Апельсин»

Снести бетонный павильон возле торгового центра на улице Красной Армии пытались с осени 2022 года.

Третий арбитражный суд оставил в силе решение о сносе в Красноярске бетонного павильона возле ТЦ «Апельсин». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Снести бетонный павильон возле торгового центра на улице Красной Армии пытались с осени 2022 года. Объект был построен владельцем ТЦ без разрешения мэрии. Кроме того, строение имело серьёзное нарушение — оно находилось слишком близко к проезжей части.

Мэрия потребовала от бизнесмена снести здание, но делать этого он не захотел. Тогда представители администрации города обратились в суд и добились признания постройки незаконной, однако владелец ТЦ сдаваться не хотел.

Предприниматель обратился с апелляцией в Третий арбитражный суд, но и там встали на сторону мэрии. Решение предыдущей инстанции оставили в силе.