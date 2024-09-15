Стоимость строительства курорта под Воронежем выросла до 8,6 млрд рублей

В облправительстве уточнили, что проект позволит создать 256 рабочих мест. Платежи в консолидированный бюджет региона до 2024 года могут превысить 1,2 млрд руб. Генеральный директор ООО «Ямань Резорт», которое занимается строительством комплекса, Владислав Курносов запросил льготы по налогу на имущество на пять лет (540 млн руб.), субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов с 2025 года (704 млн руб.).
«Что касается прямого субсидирования: у нас есть методика и мы будем действовать строго по этой методике, распределяя средства между инвесторами. Цифру мы назвать сейчас не сможем, потому что пока не знаем объем заявок», — сказал губернатор Александр Гусев.
Также в ходе заседания был раскрыт ряд параметров проекта российского производителя элеваторного оборудования и сельхозтехники Koblik group Егора Коблика по строительству завода тракторных прицепов на основной площадке группы — ООО «Воронежсельмаш» под Воронежем. Уточняется, что в рамках него планируется создать 180 рабочих мест (ранее сообщалось, что «до 400»), а мощность предприятия «в перспективе» составит 100−120 прицепов в месяц (ранее она не раскрывалась).
Председатель совета директоров ООО УК «Коблик групп» Александр Дубовой рассказал, что за время реализации проекта — до 2033 года — в консолидированный бюджет региона может поступить более 2,6 млрд руб. Компания запросила инвестиционный вычет по налогу на прибыль организации (свыше 233 млн руб.) и льготы по налогу на имущество организации на пять лет (76,2 млн руб.).
Господин Гусев предложил группе компаний искать те комплектующие, которых нет в России, не за рубежом, а в Беларуси.
По итогам совещания оба инвестпроекта были отнесены к категории особо значимых, что позволяет компаниям рассчитывать на государственную поддержку.
Ранее стало известно, что три воронежских инвестиционных проекта на 7,8 млрд руб. в сумме могут стать «особо значимыми».