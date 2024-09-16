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Увеличен прожиточный минимум в Приморском крае

Подписано соответствующее постановление правительства региона.

Постановлением правительства Приморского края установлены величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2025 год:

 — на душу населения — 21102 ₽ (ранее — 18389 ₽);

 — для трудоспособного населения — 23001 ₽ (ранее — 20044 ₽);

 — для пенсионеров — 18148 ₽ (ранее — 15815 ₽);

 — для детей — 20469 ₽ (ранее — 19029 ₽).

экономика