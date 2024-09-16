Названо, на сколько подорожала аренда квартир в Челябинске за месяц

Исследование провели специалисты компании «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант». Согласно полученным данным, в Челябинске среднестатистическая арендная ставка на однокомнатную квартиру в сентябре достигла уровня в 27,1 тыс. рублей в месяц, увеличившись с августа на 5% (плюс 1,3 тыс. руб.). А вот за год показатель вырос на 19% (плюс 5 тыс. руб).