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Названо, на сколько подорожала аренда квартир в Челябинске за месяц

Очередной анализ рынка недвижимости в разных российских городах показал изменения арендных ставок на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в разрезе месяца и года.

Источник: РИА "Новости"

Исследование провели специалисты компании «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант». Согласно полученным данным, в Челябинске среднестатистическая арендная ставка на однокомнатную квартиру в сентябре достигла уровня в 27,1 тыс. рублей в месяц, увеличившись с августа на 5% (плюс 1,3 тыс. руб.). А вот за год показатель вырос на 19% (плюс 5 тыс. руб).

Аренда двухкомнатных квартир в Челябинске за месяц также стала дороже. Снять «двушку» в сентябре можно в среднем за 41,1 тыс. рублей в месяц, ставка с августа поднялась аж на 21% (плюс 7,1 тыс. рублей). За год аренда двухкомнатных квартир поправилась на 33% (плюс 10,2 тыс. руб.).

недвижимость