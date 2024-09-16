Владивосток планирует закупить новые автобусы и коммунальную технику в Беларуси

Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, сотрудничество между дальневосточной столицей и братской республикой налажено уже в течение нескольких последних лет. Сейчас на прилавках магазинов всегда в изобилии можно найти различные белорусские товары высокого качества и по приемлемым ценам, активно развивается сотрудничество в различных сферах, в том числе спорте и культуре.