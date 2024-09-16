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Владивосток планирует закупить новые автобусы и коммунальную технику в Беларуси

Делегация дальневосточной столицы приняла участие в Международном форуме экономического сотрудничества, который прошел в Минске.

Источник: администрация Владивостока

Стороны обсудили инновационные проекты, построили совместные планы и познакомились с потенциальными партнерами. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти, бизнес-ассоциаций, собственники и топ-менеджеры крупных компаний, представители организаций различных форм собственности из 28 государств.

Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, сотрудничество между дальневосточной столицей и братской республикой налажено уже в течение нескольких последних лет. Сейчас на прилавках магазинов всегда в изобилии можно найти различные белорусские товары высокого качества и по приемлемым ценам, активно развивается сотрудничество в различных сферах, в том числе спорте и культуре.

Городские службы Владивостока все чаще используют белорусскую технику, отмечает пресс-служба мэрии. Так, ранее город закупил автобусы, подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины, погрузчики и другую спецтехнику.

«Выпускаются новые модели общественного транспорта и техники, поэтому запланировали в ходе визита в Минск посетить еще ряд автозаводов и предприятий, чтобы лично увидеть и оценить производимые машины, а также обсудить вопросы сотрудничества. Владивосток уже ранее приобретал белорусские машины, они отлично работают. Есть потребность в приобретении дополнительной новой коммунальной и дорожной техники, навесного оборудования, автобусов и троллейбусов», — сказал Константин Шестаков.