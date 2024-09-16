Платежи за ЖКХ резко подскочат в Приморье: причины и суммы

«Тарифы, которые мы установили, с июля повысились, до следующего июля не будет повышения», — сообщили в учреждении, заведующем цифрами в квитанциях.
Как прокомментировали августовские подорожавшие платежи в Союзе потребителей России, правительство установило предельные значения повышения тарифов, но это усредненные цифры, тогда как по регионам фактическая ситуация отличается. Так, для одного субъекта оплата газа будет серьезной статьей расходов, тогда как в Приморье частная газификация все еще встречается крайне редко.
«Люди жалуются на тарифы, а реально речь идет о платежах. Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный», — заявили в Союзе.
Ранее региональное Агентство по тарифам озвучило новые тарифы:
— электроэнергия по одноставочному тарифу подорожала с 3,75 до 4,07 рубля за киловатт-час;
— электроэнергия для села подорожала с 3,28 до 3,56 рубля;
— холодная вода подорожала с 37,04 до 44,34 рубля за кубометр;
— горячая вода подорожала с 203,6 до 235,42 рубля за кубометр;
— водоотведение подорожало с 22,79 до 29,63 рубля за кубометр;
— центральное отопление подорожало с 2905,67 до 3254,35 рубля за гигакалорию.
В октябре в Приморье традиционно в большей части муниципалитетов начинается отопительный сезон, что также ощутимо скажется на коммунальных платежах.