Платежи за ЖКХ резко подскочат в Приморье: причины и суммы

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября, ФедералПресс. Жителям Приморского края стоит готовиться к тому, что следующие квитанции на оплату коммунальных платежей будут содержать суммы больше привычных. Но до следующего года, как пообещали «ФедералПресс» в Агентстве по тарифам Приморского края в ответ на запрос, новой индексации не будет.