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Два плавучих атомных энергоблока появятся на юге Приморья в ближайшие 5 лет

Атомные энергоблоки установят в Приморье для устранения дефицита электроэнергии.

В Приморье в течение пяти лет установят плавучие атомные энергоблоки. Появятся они на юге края, а именно в Фокино и Хасанском округе, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам главы Приморья, соглашение на строительство блоков правительство региона заключило с корпорацией «Росатом». Эти объекты уже строятся, работы будут завершены в ближайшие пять лет.

Основная задача энергоблоков — устранение энергодефицита в курортных зонах в Хасанском округе. Об этом говорили на полях IX ВЭФ во время обсуждения развития юга Приморья как точки притяжения туристов.

В 2025 году начнется строительство двух станций водоподготовки, которые установят в поселках Краснореченск и Рудная Пристань. А на 2024 год запланирована замена почти 44 километров водоснабжающих сетей.