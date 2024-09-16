Два плавучих атомных энергоблока появятся на юге Приморья в ближайшие 5 лет

В Приморье в течение пяти лет установят плавучие атомные энергоблоки. Появятся они на юге края, а именно в Фокино и Хасанском округе, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
По словам главы Приморья, соглашение на строительство блоков правительство региона заключило с корпорацией «Росатом». Эти объекты уже строятся, работы будут завершены в ближайшие пять лет.
Основная задача энергоблоков — устранение энергодефицита в курортных зонах в Хасанском округе. Об этом говорили на полях IX ВЭФ во время обсуждения развития юга Приморья как точки притяжения туристов.
В 2025 году начнется строительство двух станций водоподготовки, которые установят в поселках Краснореченск и Рудная Пристань. А на 2024 год запланирована замена почти 44 километров водоснабжающих сетей.