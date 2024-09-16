Жители Башкирии смогут вернуть деньги, отправленные мошенникам.

— Добросовестным владельцам карт опасаться ограничения доступа к счетам не стоит. Информация о счете как о дропперском появляется в базе данных Банка России тогда, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег и банк направил эту информацию нам. Если номер все же попал в базу по ошибке, его можно исключить оттуда. Для этого надо обратиться с заявлением в свой банк, либо направить заявление в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru. В заявлении нужно указать фамилию, имя, отчество, телефон, серию и номер паспорта, а также название банка, от которого вы узнали о включении в базу мошенников, и номер своего банковского счета или карты. Организациям и индивидуальным предпринимателям потребуется также указать ИНН.