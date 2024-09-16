Мэр Москвы рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

В столице до 2030 года оборудуют новые объекты сезонного отдыха для москвичей. О планах по повышению качества городской среды рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
Зимние развлечения
Московская инфраструктура для зимнего отдыха — одна из лучших в мире. Городские катки, лыжные трассы, горки и снежные городки ежегодно посещают 53 миллиона человек. Каждый третий житель столицы, а это четыре миллиона человек, бывает на них регулярно.
«В предстоящие годы мы будем поддерживать инфраструктуру зимнего отдыха в хорошем состоянии. Обязательно создадим новые объекты в районах новостроек и там, где их сегодня не хватает. И еще одна важная задача — радикально, примерно в 10 раз, увеличить количество лыжных трасс с оснежением, которым не страшно глобальное потепление», — написал мэр Москвы.
Летний отдых
Инфраструктуры для летнего досуга у воды пока недостаточно.
«Индустрию летнего пляжного отдыха будем создавать практически с нуля. Потребность в ней — просто огромная. Сегодня в городе действует всего лишь порядка 30 открытых бассейнов. К 2030 году постараемся увеличить их число до 125», — отметил Сергей Собянин.
Летние бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе.
Основные планы по развитию разных аспектов жизни в столице на ближайшее время содержатся в стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. «Планов много, но они все хорошо просчитаны, обеспечены ресурсами и будут выполнены на качественном уровне. Как и должно быть в лучшем городе Земли», — заключил мэр Москвы.