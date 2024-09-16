Мэр Москвы рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Основные планы по развитию разных аспектов жизни в столице на ближайшее время содержатся в стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. «Планов много, но они все хорошо просчитаны, обеспечены ресурсами и будут выполнены на качественном уровне. Как и должно быть в лучшем городе Земли», — заключил мэр Москвы.