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В Омской области увеличились расходы на коммунальные услуги

В среднем жители тратили 4,9 тысячи рублей.

Источник: Om1 Омск

Омская область оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Как сообщает РИА «Новости», в прошлом году омичи тратили на коммунальные услуги 10,2% от семейных расходов. В среднем на это уходило 4,9 тысячи рублей в месяц.

При этом годом ранее жители Омской области тратили на ЖКУ в среднем 4,5 тысячи рублей в месяц. В рейтинге 2022 года регион занимал 70-е место с долей 11,3%.

Больше всего на коммунальные услуги в 2023 году тратили жители Чукотского автономного округа. ЖКУ обходилось в 9,2 тысячи рублей, что составляет 14% от семейных трат. Меньше всего за коммунальные услуги платили жители Астраханской области (3,7 тысячи рублей), Калмыкии (3,2 тысячи рублей) и Дагестана (4,1 тысячи рублей).