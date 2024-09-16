В Омской области увеличились расходы на коммунальные услуги

Омская область оказалась на 61-м месте в рейтинге регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Как сообщает РИА «Новости», в прошлом году омичи тратили на коммунальные услуги 10,2% от семейных расходов. В среднем на это уходило 4,9 тысячи рублей в месяц.