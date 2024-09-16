Суд отменил покупку внедорожника для Драгунского дома-интерната

Арбитражный суд Омской области признал недействительной покупку внедорожника HAVAL H9. Драгунский дом-интернат купил этот автомобиль за 4,19 млн рублей 27 февраля этого года. Руководитель интерната Ирина Горланова сейчас под домашним арестом. Ее обвиняют в даче взятки в 200 тысяч рублей сотруднице министерства труда и соцразвития Омской области.
Ранее наблюдательный совет учреждения решил купить другой автомобиль, TANK-300, для маломобильных граждан. Однако аукцион не состоялся, так как никто не подал заявки. После этого руководство интерната купило более дорогой внедорожник без согласия совета.
9 сентября суд выяснил, что в покупке внедорожника нет необходимости. У Драгунского дома-интерната есть исправный UAZ Patriot 2011 года, который можно использовать. Суд отменил сделку и указал на завышенную цену. Теперь интернат должен вернуть внедорожник и получить деньги назад. Решение суда вступит в силу через месяц и может быть обжаловано.