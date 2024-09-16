Суд отменил покупку внедорожника для Драгунского дома-интерната

9 сентября суд выяснил, что в покупке внедорожника нет необходимости. У Драгунского дома-интерната есть исправный UAZ Patriot 2011 года, который можно использовать. Суд отменил сделку и указал на завышенную цену. Теперь интернат должен вернуть внедорожник и получить деньги назад. Решение суда вступит в силу через месяц и может быть обжаловано.