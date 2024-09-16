В Дальний Восток вложат 12 триллионов инвестиций

Целевой показатель инвестиций на территории Дальнего Востока вырастет до 12 триллионов рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».



Как рассказал вице-премьер, подписанные соглашения на девятом Восточном экономическом форуме принесут Дальнему Востоку около 4 триллионов рублей инвестиций, и макрорегион не собирается на этом останавливаться.



— То, что у нас сейчас 4,2 триллиона рублей уже произведенных инвестиций, совсем не значит, что это все. Дело в том, что каждый инвестиционный проект предусматривает строительство предприятия, то есть определенный инвестиционный цикл. Обычно это до пяти лет. По крупнейшим проектам это может быть и семь лет, и больше. Но мы же курируем все это строительство в процессе, мы понимаем, что если уже там миллиарды рублей вложены, то проект состоится, никуда он не денется, мы ему помогаем, он дойдет до конца. Соответственно, посчитав вот все эти уже реализуемые проекты, мы видели, что порядка 8,5 триллиона у нас уже есть, а план — 10 триллионов. Мы что, собираемся за ближайшие шесть лет сработать на 2 триллиона рублей? Мне кажется, что это просто неправильно — сидеть и радоваться тому, что у тебя планы настолько незначительные, что ты их точно выполнишь. Мы точно сделаем 12 триллионов, никаких у меня в этом сомнений нет, — обозначил Юрий Трутнев.



Также зампред правительства России в интервью затронул тему энергообеспечения Дальнего Востока.



— Почему появился дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке? Потому что энергопотребление росло в два раза быстрее, чем на других территориях Российской Федерации. А это самый важный, самый очевидный фактор оценки темпов экономического роста. Если растет потребление электроэнергии, значит, растет экономика, — сказал вице-премьер.



Кроме того, Юрий Трутнев обозначил важность создания международной ТОР.



— Главное, чтобы она принесла пользу стране. А еще чтобы она принесла технологии, потому что механизм международной ТОР намного более выгоден, чем механизм обычной территории опережающего развития: там льготы «длиннее», там есть еще некоторые возможности, есть закрытый реестр, — прокомментировал полпред.