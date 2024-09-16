По решению суда сгоревший спорткомплекс на стадионе «Кама» снесут

По одной из версий, стадион ранее контролировался бывшим владельцем «Хромой лошади» Анатолием Заком, но официально площадка 2,26 га под «Камой» числилась за Александром Лозовым. В октябре 2023 года владельцами «Камы» стала компания «Проформика» братьев-предпринимателей Артема и Максима Блиновых. «Проформика» вместе с девелопером Nova намерены заняться комплексным развитием территории стадиона и прилегающих к нему земель — всего реновации подлежит 8,5 га. Непосредственно «Каму» ждет реконструкция, стадион станет спортивным ядром проекта. Рядом с ним возведут жилье и другие объекты.