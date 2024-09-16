По решению суда сгоревший спорткомплекс на стадионе «Кама» снесут

Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, сноса аварийного здания потребовала администрация Свердловского района города от нынешнего собственника объекта — компании «Проформика» братьев Артема и Максима Блиновых. Демонтировать здание Дома спорта на ул. Краснополянской, 17, и восстановить нарушенное благоустройство территории «Проформика» должна в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу.
Решение суда вынесено 10 сентября.
Помещения в Доме спорта, которые мэрия потребовала демонтировать, это пристрой к зданию бассейна «Кама», сгоревший в результате пожара в 2016 году. В нем работал спортклуб сети Edward Gym, основанной Эдуардом Давыдовым. Сейчас трехэтажное строение не функционирует.
По одной из версий, стадион ранее контролировался бывшим владельцем «Хромой лошади» Анатолием Заком, но официально площадка 2,26 га под «Камой» числилась за Александром Лозовым. В октябре 2023 года владельцами «Камы» стала компания «Проформика» братьев-предпринимателей Артема и Максима Блиновых. «Проформика» вместе с девелопером Nova намерены заняться комплексным развитием территории стадиона и прилегающих к нему земель — всего реновации подлежит 8,5 га. Непосредственно «Каму» ждет реконструкция, стадион станет спортивным ядром проекта. Рядом с ним возведут жилье и другие объекты.