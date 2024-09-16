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Свердловским учителям назначили путинские выплаты

В Свердловской области установили дополнительные выплаты сотрудникам школ и колледжей. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей назначены советникам директоров по воспитательной работе. Распределять деньги среди педагогов будут сразу несколько ведомств, в том числе областные минздрав, минкультуры и минспорт.

Как писал ЕАН, новый выплаты президент России Владимир Путин анонсировал в ходе февральского послания Федеральному собранию. Еще одно изменение касается классных руководителей, работающих в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. Им с 1 марта надбавку увеличат вдвое — до 10 тыс. рублей.