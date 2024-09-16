Свердловским учителям назначили путинские выплаты

Как писал ЕАН, новый выплаты президент России Владимир Путин анонсировал в ходе февральского послания Федеральному собранию. Еще одно изменение касается классных руководителей, работающих в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. Им с 1 марта надбавку увеличат вдвое — до 10 тыс. рублей.