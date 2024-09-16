Западный объезд Волгограда отремонтируют за 556 млн рублей

В общей сложности специалистам предстоит отфрезеровать, а затем уложить новый асфальт на площади 241 тыс. кв. метров, привести в нормативное состояние обочины, смонтировать 3,6 тыс. погонных метров барьерного ограждения, установить 6 новых современных остановочных павильонов, а также обустроить беседку для отдыха водителей. На финальном этапе будет нанесена дорожная разметка из термопластика, а также установлены 394 дорожных знака и обустроены 6 пешеходных переходов, оснащённых светофорами Т-7.