В Перми планируют построить новый питомник растений за 144 млн рублей

В Перми ищут подрядчика на проектирование и строительство питомника растений в Мотовилихинском районе. На эти цели из городского бюджета выделили 144,2 миллиона рублей. Соответствующий конкурс на выполнение работ объявлен на портале Госзакупки.
Согласно условиям технического задания, победителю аукциона предстоит разработать проект, пройти экспертизу проектной документации. Работы по строительству питомника пройдут в два этапа. На земельном участке планируют возвести административное здание, ангар, котельную. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет.
Напомним, муниципальный питомник по выращиванию деревьев и кустарников был открыт в Перми в 2022 году. Он расположен вблизи Восточного обхода и работает по временной инфраструктуре. Ранее в Перми началась осенняя озеленительная кампания. Сообщалось, что при посадках впервые будут использовать деревья, выращенные в питомнике растений в микрорайоне Архиерейка.