В Перми планируют построить новый питомник растений за 144 млн рублей

Напомним, муниципальный питомник по выращиванию деревьев и кустарников был открыт в Перми в 2022 году. Он расположен вблизи Восточного обхода и работает по временной инфраструктуре. Ранее в Перми началась осенняя озеленительная кампания. Сообщалось, что при посадках впервые будут использовать деревья, выращенные в питомнике растений в микрорайоне Архиерейка.