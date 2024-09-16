В Нижнекамске начнется строительство двух домов по соципотеке

Также Игтисамов сообщил, что Нижнекамск намерен перевыполнить республиканский план по строительству жилья в городе. Показатель, установленный Кабмином на этот год, составляет 60 тыс. «квадратов». На данный момент построено 56,9 тыс. «квадратов», то есть 94,9% от плана.