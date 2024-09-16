В Нижнекамске начнется строительство двух домов по соципотеке

О планах в сфере строительства на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома по Нижнекамскому району Рафаэль Игтисамов.
По информации спикера, дома будут располагаться в 29-м микрорайоне.
Стройка начнется в четвертом квартале 2024 года, ввод объектов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2026-го.
Также Игтисамов сообщил, что Нижнекамск намерен перевыполнить республиканский план по строительству жилья в городе. Показатель, установленный Кабмином на этот год, составляет 60 тыс. «квадратов». На данный момент построено 56,9 тыс. «квадратов», то есть 94,9% от плана.
«С учетом имеющегося задела плановый показатель до конца года прогнозно будет перевыполнен на 18%», — заявил Игтисамов.
Всего в этом году предусмотрены строительство и капремонт 39 соцобъектов на общую сумму 4,3 млрд рублей.
Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.