Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске начнется строительство двух домов по соципотеке

В Нижнекамске в этом году Госжилфонд РТ приступит к строительству двух 170-квартирных домов по программе социальной ипотеки.

О планах в сфере строительства на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома по Нижнекамскому району Рафаэль Игтисамов.

По информации спикера, дома будут располагаться в 29-м микрорайоне.

Стройка начнется в четвертом квартале 2024 года, ввод объектов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2026-го.

Также Игтисамов сообщил, что Нижнекамск намерен перевыполнить республиканский план по строительству жилья в городе. Показатель, установленный Кабмином на этот год, составляет 60 тыс. «квадратов». На данный момент построено 56,9 тыс. «квадратов», то есть 94,9% от плана.

«С учетом имеющегося задела плановый показатель до конца года прогнозно будет перевыполнен на 18%», — заявил Игтисамов.

Всего в этом году предусмотрены строительство и капремонт 39 соцобъектов на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.

недвижимость