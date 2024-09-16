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На дорогу к микрорайону Клюквенный в Новосибирске выделили 1,4 млрд рублей

Департамент транспорта ищет подрядчика.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска ищет подрядчика, который разработает проект и построит дорогу к микрорайону Клюквенный. Заявка опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

— Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога к поселку Клюквенный» (этап II, этап III): общая протяженность участка строительства — 1834,74 погонных метра, расчетная скорость движения — 60 километров в час, число полос движения — 4; категория автомобильной дороги — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, — говорится в опубликованном документе.

Срок подачи заявок — 30 сентября этого года, указано на сайте. Начальная стоимость работ — более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что ТУАД Новосибирской области ищет нового подрядчика для строительства дороги Барышево — Орловка — Кольцово.