Застройщики разморозили конфликт за землю в центре Екатеринбурга

«По нашему мнению, реальная цель сервитута другая — освобождение земельного участка “Энергии” от существующей системы газоснабжения. Что не соответствует предусмотренным законом возможным целям публичного сервитута. В среднем установление публичного сервитута занимает несколько месяцев. Однако “Энергия” получила его за шесть дней, из которых рабочих — четыре. При этом у компании не хватило терпения даже на такой короткий срок. Не дождавшись получения документов, она приступила к выносу газовой ветки со своего участка и начала монтировать ее на земле Бруснике и жителей», — пояснили в компании.