Застройщики разморозили конфликт за землю в центре Екатеринбурга

В начале августа ООО «Специализированный застройщик “Энергия” просило суд наложить обеспечительные меры в виде запрета на строительство, которое ведет “Брусника” между домами № 11 и № 15 по ул. Энергостроителей. Суд это заявление отказался удовлетворить.
В конце августа уже «Брусника» пыталась заблокировать установление публичного сервитута для прокладки газопровода по улице Энергостроителей в обход участка, на котором строит «Энергия». Сначала суд удовлетворил это заявление, но в апелляции конкурент «Брусники» успешно оспорил это решение. Обеспечительные меры в итоге сняли.
В компании «Брусника» пояснили ЕАН, что оспаривают решение мэрии об установлении публичного сервитута в отношении своих частей участков. Установлен он на 10 лет в пользу «Екатеринбурггаза» с целью «реконструкции» газопровода низкого давления по ул. Энергостроителей, 7.
«По нашему мнению, реальная цель сервитута другая — освобождение земельного участка “Энергии” от существующей системы газоснабжения. Что не соответствует предусмотренным законом возможным целям публичного сервитута. В среднем установление публичного сервитута занимает несколько месяцев. Однако “Энергия” получила его за шесть дней, из которых рабочих — четыре. При этом у компании не хватило терпения даже на такой короткий срок. Не дождавшись получения документов, она приступила к выносу газовой ветки со своего участка и начала монтировать ее на земле Бруснике и жителей», — пояснили в компании.
Конфликт между застройщиками длится уже несколько лет. «Брусника» начала осваивать территорию с 2015 года. Но в 2019 году компания «Энергия» решила возвести на участке по улице Энергострителей небоскреб. Компания получила в администрации градостроительный план участка, министерство строительства области выдало застройщику разрешение на строительство. В настоящее время идет подготовка стройплощадки.
«Брусника» и через прокуратуру, и через суд пыталась аннулировать эти разрешения. «Энергия» также пошла в суд, оспаривая законность договора между «Брусникой» и мэрией. Впрочем, эту серию судебных разбирательств «Брусника» в итоге выиграла.