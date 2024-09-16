В Самарской области подешевели яблоки, помидоры и свекла

В Самарской области местным жителям предоставили список изменения потребительских цен. Горожане смогут узнать, стоимость каких продуктов стала ниже, об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики региона.
Согласно опубликованным данным, в начале сентября цены снизились на следующие товары: яйца куриные (-1,09%), пшено (-2,47%), крупа гречневая (-1,13%), картофель (-7,42%), капуста белокочанная (-10,74%), лук репчатый (-4,38%), свекла (-7,3%), морковь (-8,02%), яблоки (-4,44%).
Стоит отметить, что незначительное увеличение стоимости (от 1% до 2%) наблюдаются на: творог, мясные консервы для детей, поваренную соль, бананы и водку.