Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области подешевели яблоки, помидоры и свекла

Жителям Самары рассказали, какие продукты стали дешевле за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям предоставили список изменения потребительских цен. Горожане смогут узнать, стоимость каких продуктов стала ниже, об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики региона.

Согласно опубликованным данным, в начале сентября цены снизились на следующие товары: яйца куриные (-1,09%), пшено (-2,47%), крупа гречневая (-1,13%), картофель (-7,42%), капуста белокочанная (-10,74%), лук репчатый (-4,38%), свекла (-7,3%), морковь (-8,02%), яблоки (-4,44%).

Стоит отметить, что незначительное увеличение стоимости (от 1% до 2%) наблюдаются на: творог, мясные консервы для детей, поваренную соль, бананы и водку.