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На Кубани до 2030 года создадут восемь промпарков

Краснодарский край лидирует в развитии промышленной инфраструктуры в Южном федеральном округе. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, на федеральном уровне уже аккредитованы восемь индустриальных парков и два промышленных технопарка региона. Их планируют создать до 2030 года в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Апшеронском, Крымском и Щербиновском районах. Еще три промтехнопарка откроют в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В числе таких площадок проекты, по которым недавно власти заключили соглашения с инвесторами. Глава региона отметил, что к таким относятся промпарк «Русская Промышленная Корпорация» в Армавире. Предприятие специализируется на вагоностроении и металлообработке, в планах запуск производства лакокрасочной продукции. Площадь промпарка составит более 30 га, инвестиции — 1,8 млрд руб. Запуск новых производств на этой площадке позволит создать более 190 рабочих мест.

Еще один промтехнопарк сельхозмашиностроения «Галаново» запускают в Кропоткине. Здесь развивают технологии и производства аграрной техники, запасных частей и комплектующих для нее, а также для оборудования, используемого в сахарной, лесозаготовительной, горнодобывающей промышленности. В промпарк инвестируют 4 млрд руб. Его создают на участке в 3,1 га. Там же планируют запустить инжиниринговый центр, лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал. Ожидается, что реализация проекта позволит организовать 450 новых рабочих мест.

Сейчас на территориях промпарков региона работают около 50 резидентов. Как отметил губернатор, это предприятия обрабатывающей, перерабатывающей и пищевой промышленности.