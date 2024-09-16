На Кубани до 2030 года создадут восемь промпарков

Еще один промтехнопарк сельхозмашиностроения «Галаново» запускают в Кропоткине. Здесь развивают технологии и производства аграрной техники, запасных частей и комплектующих для нее, а также для оборудования, используемого в сахарной, лесозаготовительной, горнодобывающей промышленности. В промпарк инвестируют 4 млрд руб. Его создают на участке в 3,1 га. Там же планируют запустить инжиниринговый центр, лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал. Ожидается, что реализация проекта позволит организовать 450 новых рабочих мест.