На Кубани до 2030 года создадут восемь промпарков

В числе таких площадок проекты, по которым недавно власти заключили соглашения с инвесторами. Глава региона отметил, что к таким относятся промпарк «Русская Промышленная Корпорация» в Армавире. Предприятие специализируется на вагоностроении и металлообработке, в планах запуск производства лакокрасочной продукции. Площадь промпарка составит более 30 га, инвестиции — 1,8 млрд руб. Запуск новых производств на этой площадке позволит создать более 190 рабочих мест.
Еще один промтехнопарк сельхозмашиностроения «Галаново» запускают в Кропоткине. Здесь развивают технологии и производства аграрной техники, запасных частей и комплектующих для нее, а также для оборудования, используемого в сахарной, лесозаготовительной, горнодобывающей промышленности. В промпарк инвестируют 4 млрд руб. Его создают на участке в 3,1 га. Там же планируют запустить инжиниринговый центр, лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал. Ожидается, что реализация проекта позволит организовать 450 новых рабочих мест.
Сейчас на территориях промпарков региона работают около 50 резидентов. Как отметил губернатор, это предприятия обрабатывающей, перерабатывающей и пищевой промышленности.