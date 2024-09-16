У севастопольских сел Родное и Терновка построят коттеджные поселки

Заслушав доклад, М. Развожаев поинтересовался, как именно будет реализовывать КРТ, будет ли это единый застройщик, девелопер, который построит, а затем продаст построенное, или предполагается, что процесс будет дискретирован: кто-то возьмется за сети, кто-то — за магазины… По его мнению, это ключевая тема. Если второй вариант, то мы должны будем очень жестко в КРТ прописать все требования, хотелось бы иметь дело с одним контрагентом, — сказал глава города. На это докладчик пояснил, что по Терновке планируется два девелопера, по Родному — предусмотрено взаимодействовать с существующими там ТСН.