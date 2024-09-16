В Новосибирске задолженность компании выставили на торги за 25 млрд рублей

ООО «Углетранс», зарегистрированное в Новосибирске, было признано банкротом в 2021 году. Компания контролировала группу предприятий шахты «Заречная» в Кемеровской области в период с 2017 по 2019 годы. Учредителями компании являются Илья Гаврилов и Андрей Филиппов. Уставный капитал предприятия составляет 25 тысяч рублей.