В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку

Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Для участия в пилотном проекте нужно подать заявку на сайте. После этого на почту придет инструкция с информацией о том, как установить специальную версию приложения для тестирования.