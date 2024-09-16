В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку

В Москве началось тестирование пилотного проекта — динамического тарифа на парковку. С ним стоимость стоянки будет меняться в зависимости от ее загруженности.
«По поручению Сергея Собянина мы разрабатываем тарифную сетку платных парковок так, чтобы они использовались наиболее эффективно. Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Для участия в пилотном проекте нужно подать заявку на сайте. После этого на почту придет инструкция с информацией о том, как установить специальную версию приложения для тестирования.
Стоимость парковки будет зависеть от ее местоположения и времени. Минимальный тариф на время тестирования составляет ноль рублей в час, а максимальный — 380 рублей на площади Тверская Застава и 600 рублей на всех остальных стоянках. При этом цена может меняться в зависимости от загруженности. Для остальных автомобилистов она останется обычной.
Условия для тестировщиков
Тестировщики должны будут воспользоваться участвующей в пилотном проекте парковкой в период с 16 по 30 сентября и дать обратную связь. Выполнившие все условия участники получат эксклюзивную карту «Тройка» от «Московского паркинга».
Если свободные места на стоянке отсутствуют или их почти нет, то ее цена для тестировщиков будет стандартной для этой парковки. Как только загруженность снизится, стоимость начнет уменьшаться — вплоть до нуля рублей.
Тестирование проводится для того, чтобы получить обратную связь о качестве работы нового сервиса.