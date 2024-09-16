Президент НАСПГ: «До завода в Усть-Луге — три года в лучшем случае»

«Завод ещё не построен. На сегодняшний день там установлен резервуар, один из самых больших в мире, не окрашен, только смонтирован. До завода там года три в лучшем случае», — отметил Павел Сарафанников.
Строительство комплекса «Русхимальянса» (принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче») началось в 2021 году, запуск в эксплуатацию был намечен на конец 2024-го. После ухода из России немецкого подрядчика Linde сроки реализации проекта сдвинулись из-за отсутствия в РФ технологий по производству оборудования для СПГ.