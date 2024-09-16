В Крыму идёт ремонт участка дороги Таврида−Заветное, ведущей к достопримечательностям восточного побережья

В настоящий момент дорожники завершили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Далее будут проведены работы по укладке выравнивающего слоя покрытия и устройству верхнего слоя покрытия тротуаров. После завершения работ по ремонту полотна будет нанесена дорожная разметка вертикальная и горизонтальная и установлены дорожные знаки.
Ремонт участка Таврида-Заветное — долгожданное событие для местных жителей и туристов. Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Людям важно, чтобы дорога, по которой они добираются до поликлиник и других социальных учреждений райцентра или города, была безопасной и удобной.
Важная для туристической отрасли дорога Таврида-Заветное ведет к красивейшим природным достопримечательностям Восточного Крыма. Ежегодно тысячи туристов съезжаются, чтобы посмотреть цветение всемирно известного Опукского заповедника, сделать красивые фотографии на мысе Такиль и у вулкана Тобечик.
На территории Опукского заповедника находится розовое Кояшское озеро, которое приобретает насыщенный розовый цвет в разгар лета. Особой любовью туристов пользуется роскошное цветение тюльпанов Шренка и тонколистных пионов в весенний период. Любители истории могут посетить античное городище Киммерик (VI в. до н.э. — IV в. н.э.), Цитадель (IV в. н.э.), и скалы-корабли.
К услугам любителей экологичного и уединенного отдыха — чистейший и практически безлюдный пляж с удивительно прозрачной морской водой.
На территории Опукского заповедника также можно увидеть редкие виды животных и растений, многие из которых занесены в Красные книги РФ и РК.
В 2024 году в Республике Крым на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделено около 6 млрд рублей. Работы ведутся на 28 региональных и межмуниципальных дорогах и 25 мостовых сооружениях. Будет отремонтировано более 200 км дорог и около 1092,76 пог.м. мостовых сооружений. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».