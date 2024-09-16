В Крыму идёт ремонт участка дороги Таврида−Заветное, ведущей к достопримечательностям восточного побережья

В 2024 году в Республике Крым на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделено около 6 млрд рублей. Работы ведутся на 28 региональных и межмуниципальных дорогах и 25 мостовых сооружениях. Будет отремонтировано более 200 км дорог и около 1092,76 пог.м. мостовых сооружений. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».