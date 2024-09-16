В Выхино-Жулебине строят дом по программе реновации

В районе Выхино-Жулебино возводят жилой дом по программе реновации. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Сейчас идет устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Пятисекционный дом переменной этажности с подземной автостоянкой возводят по технологии монолитного строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Программа реновации в ЮВАО началась в 2018 году, с тех пор было построено 45 новых жилых комплексов, в которые уже переехали около 26,3 тысячи жителей округа», — сообщил Владислав Овчинский.
Новостройка появится по адресу: Ташкентская улица, земельный участок № 14/3. Согласно проекту, в доме будет 296 квартир, включая девять адаптированных для маломобильных жильцов. Москвичи переедут в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которые соответствуют утвержденным стандартам.
Фасады нового здания облицуют керамической плиткой светлых и темных оттенков, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы украсит витражное остекление.
«Комплекс будет иметь переменную этажность. Фасады оформят в технике меланж, используя несколько гармонично сочетающихся друг с другом оттенков: черный, стальной и белый. Боксы под кондиционеры из перфорированного листа окрасят в золотистый цвет», — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.
На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют зоны для отдыха, а также спортивные и детские площадки с безопасным резиновым покрытием.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.