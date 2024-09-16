В Выхино-Жулебине строят дом по программе реновации

«Сейчас идет устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Пятисекционный дом переменной этажности с подземной автостоянкой возводят по технологии монолитного строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Программа реновации в ЮВАО началась в 2018 году, с тех пор было построено 45 новых жилых комплексов, в которые уже переехали около 26,3 тысячи жителей округа», — сообщил Владислав Овчинский.