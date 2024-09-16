ЦБ предложил снизить тарифы ОСАГО для Новосибирска

Снизить стоимость полиса предлагается путем урезания территориального коэффициента, связанного со статистикой страховых выплат в регионе.
Для Новосибирска этот коэффициент предлагается снизить с 1,63 до 1,55. В Бердске, для сравнения, он составляет 1,24, в Искитиме — 1,16, в Куйбышеве — 1. Для расчета коэффициента при оформлении ОСАГО используется адрес регистрации, указанный в паспорте, свидетельстве о регистрации машины или ПТС.
Всего, по словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, снижение территориального коэффициента планируется в 21 территории, где этот показатель выше среднероссийского.
Также Банк России планирует расширить границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов и так далее.
Для владельцев мотоциклов, которые сейчас платят за ОСАГО меньше всех, тарифный коридор вырастет в обе стороны на 20%. Это связано с тем, что ущерб мотоциклистов в результате ДТП уже стал сопоставим с убытками от легковых автомобилей. За два года он вырос почти на треть.
Документом также предусмотрено увеличение коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем. Сейчас их зачастую оформляют автовладельцы, для которых цена такого полиса несущественно отличается от стоимости стандартного договора ОСАГО из-за высоких индивидуальных рисков (например, аварийность в предыдущие периоды). На страховки мультидрайв приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан.