ЦБ предложил снизить тарифы ОСАГО для Новосибирска

Для владельцев мотоциклов, которые сейчас платят за ОСАГО меньше всех, тарифный коридор вырастет в обе стороны на 20%. Это связано с тем, что ущерб мотоциклистов в результате ДТП уже стал сопоставим с убытками от легковых автомобилей. За два года он вырос почти на треть.