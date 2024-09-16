О готовности моста через Иню рассказали в мэрии Новосибирска

В Новосибирске продолжается ремонт моста через реку Иню (правый) на Бердском шоссе. Сейчас подрядчик ремонтирует опоры: на концевых и промежуточных конструкциях выявлены дефекты, сообщает пресс-центр администрации города.
На сегодняшний день подрядчиком — Новосибирской сервисной компанией, уже выполнены работы по разборке мостового полотна, демонтажу перильного ограждения, осуществлена заделка трещин концевых опор, отремонтированы вторая и третья опоры.
Согласно условиям контракта ремонт планируется завершить в 2025 году. Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 сентября готовность моста составляет 25%. Готовность Димитровского моста составляет 14%, путепровода на Фрунзе — 51%.