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О готовности моста через Иню рассказали в мэрии Новосибирска

Согласно условия контракта ремонт планируется завершить в 2025 году.

В Новосибирске продолжается ремонт моста через реку Иню (правый) на Бердском шоссе. Сейчас подрядчик ремонтирует опоры: на концевых и промежуточных конструкциях выявлены дефекты, сообщает пресс-центр администрации города.

На сегодняшний день подрядчиком — Новосибирской сервисной компанией, уже выполнены работы по разборке мостового полотна, демонтажу перильного ограждения, осуществлена заделка трещин концевых опор, отремонтированы вторая и третья опоры.

Согласно условиям контракта ремонт планируется завершить в 2025 году. Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 сентября готовность моста составляет 25%. Готовность Димитровского моста составляет 14%, путепровода на Фрунзе — 51%.

ЖКХ