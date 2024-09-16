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Прокуратура нашла нарушения содержания особняка Нобеля на Лесном проспекте

Прокуратура Калининского района Петербурга после обращения КГИОП провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объекта культурного наследия «Особняк Нобеля Э. Л. (Олейниковой М. Л.) с оградой», расположенного по адресу: Лесной проспект, д. 21, к. 1, лит. Б. По итогам проверки были выявлены нарушения.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили 16 сентября в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии — зафиксированы дефекты в отделке фасадов и элементов отмостки здания, металлические конструкции подвержены коррозии, ворота ограды сняты с петель и т. д.

По результатам проверки гендиректору организации, являющейся правообладателем здания, внесено представление об устранении нарушений. Его рассмотрение находится на контроле районной прокуратуры.

«Ъ-СПб» писал, что СПбГЭУ (бывшему ФИНЭК) после вмешательства прокуратуры пришлось устранять нарушения в здании-памятнике бывшего ассигнационного банка на Садовой улице и набережной канала Грибоедова.

Прокуратура