Прокуратура нашла нарушения содержания особняка Нобеля на Лесном проспекте

Как сообщили 16 сентября в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии — зафиксированы дефекты в отделке фасадов и элементов отмостки здания, металлические конструкции подвержены коррозии, ворота ограды сняты с петель
По результатам проверки гендиректору организации, являющейся правообладателем здания, внесено представление об устранении нарушений. Его рассмотрение находится на контроле районной прокуратуры.
«Ъ-СПб» писал, что СПбГЭУ (бывшему ФИНЭК) после вмешательства прокуратуры пришлось устранять нарушения в здании-памятнике бывшего ассигнационного банка на Садовой улице и набережной канала Грибоедова.