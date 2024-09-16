Прокуратура нашла нарушения содержания особняка Нобеля на Лесном проспекте

Как сообщили 16 сентября в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии — зафиксированы дефекты в отделке фасадов и элементов отмостки здания, металлические конструкции подвержены коррозии, ворота ограды сняты с петель и т. д.