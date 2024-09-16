В Омске подорожали похороны

Согласно нормативному акту, «стандартное погребение» теперь обойдется в 29 994 рубля, включая 7242 рубля за предоставление гроба и иных необходимых атрибутов, а также 5240 рублей за оформление необходимой документации. Стоит отметить, что стоимость процедуры не менялась несколько лет и прежде составляла 11 482 рубля. Таким образом, она одномоментно выросла примерно в 2,6 раза.
Кроме того, фактически втрое увеличилась стоимость погребения мертворожденного. С сентября 2024 года она составляет 15 170 рублей вместо прежних 5001 рубля.