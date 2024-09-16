Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске подорожали похороны

В понедельник, 16 сентября 2024 года, обнародовано постановление Администрации города Омска, которым вводятся новые расценки погребения на муниципальных кладбищах, осуществляемого силами «Комбината специальных услуг».

Согласно нормативному акту, «стандартное погребение» теперь обойдется в 29 994 рубля, включая 7242 рубля за предоставление гроба и иных необходимых атрибутов, а также 5240 рублей за оформление необходимой документации. Стоит отметить, что стоимость процедуры не менялась несколько лет и прежде составляла 11 482 рубля. Таким образом, она одномоментно выросла примерно в 2,6 раза.

Кроме того, фактически втрое увеличилась стоимость погребения мертворожденного. С сентября 2024 года она составляет 15 170 рублей вместо прежних 5001 рубля.