Пермь и Минск подписали соглашение о взаимообмене опытом

Во время рабочего визита делегации Перми в столицу Республики Беларусь, Глава Перми Эдуард Соснин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. Об этом мэр Перми рассказал в своем телеграмм-канале.