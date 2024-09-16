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Пермь и Минск подписали соглашение о взаимообмене опытом

Приоритетными направлениями сотрудничества стали экономика и туризм.

Источник: соцсети

Во время рабочего визита делегации Перми в столицу Республики Беларусь, Глава Перми Эдуард Соснин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. Об этом мэр Перми рассказал в своем телеграмм-канале.

В рамках данного соглашения Пермь и Минск будут обмениваться опытом в экономической, научно-технической, образовательной, культурной, туристической, спортивной и других областях.

«В рамках соглашения договорились с Минском о двустороннем визите и обмене опытом сотрудниками образования и муниципальных библиотек. Кроме того, Пермская Торгово-Промышленная Палата планирует организовать бизнес-миссию пермских предпринимателей в Минск» — уточнил пермский политик.