Пермь и Минск подписали соглашение о взаимообмене опытом

Во время рабочего визита делегации Перми в столицу Республики Беларусь, Глава Перми Эдуард Соснин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. Об этом мэр Перми рассказал в своем телеграмм-канале.
В рамках данного соглашения Пермь и Минск будут обмениваться опытом в экономической, научно-технической, образовательной, культурной, туристической, спортивной и других областях.
«В рамках соглашения договорились с Минском о двустороннем визите и обмене опытом сотрудниками образования и муниципальных библиотек. Кроме того, Пермская Торгово-Промышленная Палата планирует организовать бизнес-миссию пермских предпринимателей в Минск» — уточнил пермский политик.