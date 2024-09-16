Вину не признает: в Новосибирске начали судить директора картонно-бумажного комбината

«Следствие считает, что с марта 2021 по август 2022-го Диденко при производстве гофрированной бумаги и картона систематически сбрасывал неочищенные поверхностные сточные воды с территории предприятия, расположенного вблизи поселка Красный Яр в Новосибирском районе. Этим он допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения: произошла деградация земли, погибла произраставшая на них растительность», — сообщили в объединенной пресс-службе судов НСО.