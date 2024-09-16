Вину не признает: в Новосибирске начали судить директора картонно-бумажного комбината

Новосибирский областной суд начал рассматривать дело генерального директора картонно-бумажного комбината Игоря Диденко. Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
«Следствие считает, что с марта 2021 по август 2022-го Диденко при производстве гофрированной бумаги и картона систематически сбрасывал неочищенные поверхностные сточные воды с территории предприятия, расположенного вблизи поселка Красный Яр в Новосибирском районе. Этим он допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения: произошла деградация земли, погибла произраставшая на них растительность», — сообщили в объединенной пресс-службе судов НСО.
Прокуратура в рамках уголовного дела заявила гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Сумма исковых требований составляет 244 509 135,88 рублей: 243 682 189 (загрязнение почв) и 826 946,88 (ущерб лесам).
Во время расследования Центральный райсуд Новосибирска арестовал личное имущество и долю в уставном капитале АО «Новосибирский КБК» имущество Игоря Диденко в общей сложности на сумму 264 256 700 рублей. Кроме того, управленцу запретили любые сделки с этим имуществом.
«16 сентября в судебном заседании оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, с участниками судебного процесса согласованы даты судебных заседаний. Вину Диденко не признает», — сообщили в суде.
Следующее заседание состоится 13 ноября.