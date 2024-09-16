Все дома в квартале «Сименс и Гальске» законсервируют

Все дома в квартале «Сименс и Гальске» в Нижнем Новгороде законсервируют до принятия решений об их дальнейшей судьбе. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в администрации Приокского района.
Напомним, в конце августа на заседании Экспертного совета при минграде после обращения АНО «АСИРИС» квартал, построенные в начале XX века, передумали сносить. Сюда входят многоквартирные дома № 14, 15, 17, 18 по улице Азовская, № 51, 53, 55 по проспекту Гагарина и № 12 по улице Подгорной в Приокском районе, которые в мэрии посчитали аварийными и подлежащими сносу.
Все дома законсервируют после расселения жителей. Пока полностью расселен только один дом — № 15 на улице Азовской. В домах № 17, 18 по этой же улице люди уже не живут, но квартиры им пока не предоставили.
«Жители будут расселены согласно региональной программе по расселению», — добавили в администрации.
Концепцию редевелопмента квартала еще не подготовили, этим займется АНО «Асирис». Также проработают возможность передачи зданий в собственность региона для дальнейшего инвестирования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что еще один дом изымают для сноса около квартала «Красный просвещенец».