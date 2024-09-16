Мэрия Самары вновь хочет взять в кредит миллиард рублей

Так, департамент финансов Самары разместил два лота. Стоимость каждого составляет 94 944 531 рубль. Обе закупки касаются кредита на 500 млн рублей. Крупную сумму чиновники собираются направить на финансирование дефицита бюджета. Планируется, что оба кредита выдадут на 365 календарных дней с 15 октября 2024 года.