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Мэрия Самары вновь хочет взять в кредит миллиард рублей

Самарские чиновники хотят попросить у банков миллиард рублей для финансирования дефицита бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Самары вновь хочет взять в кредит миллиард рублей. Мэрия пробует найти банк, который предоставит возобновляемую кредитную линию. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, департамент финансов Самары разместил два лота. Стоимость каждого составляет 94 944 531 рубль. Обе закупки касаются кредита на 500 млн рублей. Крупную сумму чиновники собираются направить на финансирование дефицита бюджета. Планируется, что оба кредита выдадут на 365 календарных дней с 15 октября 2024 года.

Итоги электронных аукционов подвели 16 сентября. Название организации, победившей в торгах, в конкурсной документации не указано.

бюджет