Экономист Зайнуллин спрогнозировал повышение цен на аренду квартир к Новому году

«Вопросом аренды я бы занимался в январе, потому что тогда наступит затишье на рынке недвижимости, в том числе и в арендном жилье. Можно будет выторговать скидку у собственника. Можно попробовать договориться о том, что вы будете снимать, например, на длительный срок — на 11 месяцев. И тем самым можно скинуть 5−10 тыс. рублей от цены аренды: вы будете долгосрочный арендатор, и в планах у вас не быстрый съезд, что, соответственно, может привлечь собственника», — посоветовал Ракута.