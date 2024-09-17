Эксперт рассказал, как можно заработать на высокой ключевой ставке

При высокой ключевой ставке остается разумным хранение средств во вкладах, рассказал «РГ» доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.
По его словам, сейчас стоит обратить внимание на краткосрочные вклады, которые открываются на 3−6 месяцев.
«После пятничного повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) до 19% стоит ожидать повышения ставки по вкладам и накопительным счетам через неделю — две на 0,6−1%, в большинстве случаев она вырастет для новых клиентов и для вкладов на 3−6 месяцев», — пояснил эксперт.
Щербаченко также рекомендовал диверсифицировать свои активы и выбирать вложения с фиксированными процентными ставками и с переменной доходностью.
«На мой взгляд сейчас стоит открывать несколько вкладов: один с возможностью пополнения, который клиент сможет пополнить после снижения ключевой ставки или закрытия второго вклада. Второй вклад — с максимальной фиксированной ставкой для получения максимального дохода», — сказал он.
Важно еще и то, напомнил эксперт, что с 1 мая 2024 года стали возможны бесплатные переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках, поскольку это усиливает конкуренцию среди банков.
Щербаченко считает, что до конца года ключевая ставка ЦБ может достичь 20−21%, а следом на 1−1,5% увеличатся ставки по вкладам. Таким образом, объем средств населения в банках на депозитах и накопленных счетах продолжит расти. Причем, ключевая ставка ЦБ может подняться до 20% уже 25 октября 2024 года, допустил он.
Между тем, ужесточать денежно-кредитную политику Банк России начал в июле 2023 года. В результате, обратил внимание эксперт, в первом полугодии 2024 года наблюдался рост рублевых вкладов, что подтверждает доверие к банковской системе и интерес к долгосрочным вкладам. То есть, люди снижают потребление и несут средства в банки, чтобы заработать и сохранить деньги от инфляции. В июле 2024 года объем средств населения в банках увеличился на 0,6 трлн рублей и к концу месяца составил рекордные 50,4 трлн рублей.
В сентябре 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составила 17,63% годовых.