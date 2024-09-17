Эксперт рассказал, как можно заработать на высокой ключевой ставке

Между тем, ужесточать денежно-кредитную политику Банк России начал в июле 2023 года. В результате, обратил внимание эксперт, в первом полугодии 2024 года наблюдался рост рублевых вкладов, что подтверждает доверие к банковской системе и интерес к долгосрочным вкладам. То есть, люди снижают потребление и несут средства в банки, чтобы заработать и сохранить деньги от инфляции. В июле 2024 года объем средств населения в банках увеличился на 0,6 трлн рублей и к концу месяца составил рекордные 50,4 трлн рублей.