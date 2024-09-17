Выпуск самолета «Байкал» начнут в Хабаровском крае в 2026 году

На пленарной сессии Восточного экономического форума в этом году Владимир Путин поручил ускорить разработку и запуск этого самолета. По его поручению стоимость воздушного судна удалось снизить до 260 миллионов рублей, а требуемую длину взлетно-посадочной полосы — до 350 метров. Это снимает некоторые ограничения для его использования на территории Дальнего Востока.