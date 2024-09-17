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Выпуск самолета «Байкал» начнут в Хабаровском крае в 2026 году

В год планируется строить до 20 воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в 2026 году планируют начать выпускать самолеты «Байкал». Об этом сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На пленарной сессии Восточного экономического форума в этом году Владимир Путин поручил ускорить разработку и запуск этого самолета. По его поручению стоимость воздушного судна удалось снизить до 260 миллионов рублей, а требуемую длину взлетно-посадочной полосы — до 350 метров. Это снимает некоторые ограничения для его использования на территории Дальнего Востока.

Производство самолетов запустят уже в 2026 году. Мощность производства составит до 20 штук в год. Строительство производства в Городе юности хотят закончить до конца следующего года.

Самолет «Байкал» — российский легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, который должен заменить устаревший Ан-2.