Как правильно выбрать воздуходувку и садовый пылесос для сбора листьев

Бензиновые воздуходувки и пылесосы незаменимы на больших площадках, например, при уборке парковых зон. Фото: iStockЛучшие ручные бензиновые воздуходувки и пылесосыPatriot BG 125. Модель имеет ряд преимуществ: мощности в одну лошадиную силу и объема двигателя в 25 см³ вполне хватит для уборки больших территорий. Антивибрационная система сделает работу с инструментом комфортнее.Electrolite EBV280EL. Как и прошлый агрегат, эта установка оснащена функцией легкого старта, что позволяет запустить ее плавно и быстро даже холодной осенью. Невысокая стоимость и небольшой вес также становятся преимуществами инструмента. Лучшие ранцевые бензиновые воздуходувки и пылесосыSTIHL BR 200. Сразу отметим, что этот прибор может не подойти для уборки мокрой листвы. Однако он достаточно экологичен — дело в фирменном движке, благодаря которому уменьшается выброс вредных веществ — и умеренно потребляет топливо.STIGA SBP 375. Мощный двигатель — примерно 4,1 лошадиная сила — порождает и недостаток: агрегат довольно увесистый, его вес при полной заправке составляет около 15 килограммов. Возвращаясь к плюсам, вы можете как быстро завершить работу на участке, так и быстро очистить агрегат (воздушный фильтр легко открывается и моется).Существуют ранцевые модели воздуходувок, позволяющие не носить инструмент в руках, а надеть его на спину. Фото: iStockЛучшие аккумуляторные воздуходувки и пылесосы