Найдены опасные нарушения после ремонта трамвайных путей в Красноярске

Депутат Заксобрания Илья Зайцев сообщил о проблемах, таких как недостаточная ширина платформ на остановках «Предмостная площадь», «Затон» и «ТЮЗ», которая оказалась ниже обязательной нормы в 1,5 метра. Это создает потенциальные опасности для пассажиров. Кроме того, отсутствие предупредительных знаков на данном участке только усугубляет ситуацию, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.
Прокуратура подчеркнула, что итоговые результаты работ не соответствуют проекту организации дорожного движения, что ставит под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. Несмотря на многочисленные жалобы со стороны местных жителей, мэрия утверждает, что специальная комиссия не обнаружила критических нарушений и разрешила возобновить движение трамваев.
Однако граждане продолжают выражать свое недовольство по поводу состояния общественного транспорта, ожидая действий со стороны властей для устранения существующих проблем и улучшения инфраструктуры.