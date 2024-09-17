Найдены опасные нарушения после ремонта трамвайных путей в Красноярске

Депутат Заксобрания Илья Зайцев сообщил о проблемах, таких как недостаточная ширина платформ на остановках «Предмостная площадь», «Затон» и «ТЮЗ», которая оказалась ниже обязательной нормы в 1,5 метра. Это создает потенциальные опасности для пассажиров. Кроме того, отсутствие предупредительных знаков на данном участке только усугубляет ситуацию, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.