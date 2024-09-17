У шести продавцов шаурмы нашли нарушения в Иркутской области за август

Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверили то, как в Тайшетском районе Приангарья готовят шаурму. Только за август 2024 года выявили шесть нарушений. Об этом сообщило ИА Тайшет 24.
— Индивидуальные предприниматели использовали в работе мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что они не могут подтвердить безопасность продуктов. Владельцам выдали предостережения, чтобы в дальнейшем подобных нарушений не возникало, — рассказали в информационном агентстве.
За прошедшие восемь месяцев на территории региона выявили 51 нарушение в местах общественного питания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске до 18 сентября этого года введен режим ЧС. Связано это с тем, что управляющая компания не может включить в жилых домах горячую воду и отопление. Причиной стала нехватка рабочего персонала.