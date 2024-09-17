РБК: ФНС рассылает уведомления об уплате налогов на процентные доходы по вкладам

Налог начисляется не на всю сумму процентов, а лишь на ее часть. Необлагаемая сумма определяется по максимальной ключевой ставке ЦБ за год, умноженной на 1 млн руб. В 2023 году ставка выросла с 7,5 до 16%. Для расчета необлагаемой суммы используется ставка на 1 декабря — 15%. Если доходы по вкладам не превышают 150 тыс. руб., налог платить не нужно. Если доходы больше, с превышения нужно уплатить 13% или 15% (повышенная ставка для доходов свыше 5 млн руб. в год).